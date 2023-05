Zaffaroni: “Dobbiamo avere la forza di stare sempre dentro la partita”

Il tecnico del Verona in vista della sfida contro l’Empoli ha parlato in conferenza stampa, ecco le sue parole: “Sarà una gara importantissima. Già potercela giocare è tanta roba: abbiamo fatto un percorso che ci ha portato sin qui. La squadra si è preparata bene, dobbiamo arrivarci con la giusta tensione: parlo della tensione positiva, quella che ti fa fare le scelte giuste, percepire il pericolo quando c’è. Non ci deve bloccare le gambe o appannare il pensiero. Affrontiamo una squadra in grande condizione, che nelle ultime quattro ne ha vinte tre: ultimamente hanno cambiato sistema, e hanno ottime individualità. Noi dobbiamo focalizzarci sulla nostra gara. Poi ovviamente guarderemo lo Spezia, ma dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare noi sul campo. È una partita che provoca delle tensioni dal punto di vista emotivo, ma la chiave sarà riuscire a gestire questa emotività”.

Obbligatorio vincere?: “L’obiettivo che dobbiamo avere è metterci dentro tutto per fare la partita. Non dimentichiamo che affrontiamo una squadra di livello: noi dovremo cercare di vincere, ma questo non significa perdere gli equilibri che dobbiamo sempre avere. Con l’Atalanta abbiamo fatto una partita complessivamente positiva, quello che dovevamo gestire meglio è stato il segmento di gara dopo il 2-1, nel quale c’è stato un po’ di scoramento. La squadra deve aver la forza di stare sempre dentro la partita”.

Foto: sito ufficiale Verona