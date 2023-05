Zaffaroni: “Chiediamo scusa ai tifosi. Questa sconfitta non comprometta il percorso”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Hellas Verona, Marco Zaffaroni, ha così parlato dopo la sconfitta per 6-0 contro l’Inter: “Sapevamo di affrontare una squadra forte e in condizione. Abbiamo approcciato bene la gara, poi ci sono stati stato l’autogol e la gran giocata di Calhanoglu. Nel secondo tempo la squadra ha ceduto da un punto di vista emotivo, contro una formazione che non ti perdona nulla. È stata una serata negativa, ci sentiamo in dovere di chiedere scusa ai tifosi, che si aspettavano una prestazione diversa. Ora, però, dobbiamo resettare e ripresentarci al campo con le motivazioni giuste, dimenticando questa gara e presentandoci a Lecce nella maniera giusta”.

Poi ha proseguito: “Se andremo in ritiro? Non so, dobbiamo ancora parlarne. Una sconfitta come questa non deve compromettere un percorso di cinque mesi che ci ha fatto arrivare fino a questo punto. Dobbiamo analizzare i motivi di questa sconfitta ma dimenticarla alla svelta”.

Foto: sito ufficiale Verona