Zaffaroni: “C’è grande delusione, ma dobbiamo rialzarci. Siamo tirati numericamente”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Hellas Verona, Marco Zafferoni, ha così parlato dopo il pareggio per 2-2 contro l’Empoli: “I cambi sono dovuti quasi sempre a situazioni fisiche. Siamo arrivati a queste partite un po’ tirati, dal punto di vista numerico. Bisogna considerare tutto: la tipologia di gara, quanto sarebbe stata pesante la vittoria… Ci sono componenti emotive clamorose in partite così. C’è ovviamente grande delusione, sappiamo tutti quanto sarebbe stata importante questa vittoria, ma abbiamo la possibilità di giocarci la salvezza nell’ultima partita. Dobbiamo rialzarci”.