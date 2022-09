Zaccheroni sul derby Milan-Inter: “Sarà pieno di gol”

Alberto Zaccheroni, alla penna di Tuttosport, presenta la partita di domani, non una qualsiasi: il derby Milan-Inter. L’allenatore, ex della sfida, ha una certezza: “Sarà un derby pieno di gol”. Continua: “Nessuna delle due squadre aspetterà l’altra, per questo credo in un incontro con tante reti. Al Milan serve che scatti il talento di Leao. Pioli è un innovatore, con lui il Milan ha acquistato grande sicurezza. Inzaghi invece deve gestire il nervosismo dell’Inter. Lautaro? Mai così in forma. Lukaku? Per me deve sempre giocare chi è più in forma”.

Foto: Twitter Milan