Zaccardo: “Se Donnarumma non avesse procuratore avrebbe già firmato il rinnovo”

Cristian Zaccardo a tutto Milan. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport l’ex difensore di Palermo, Parma e proprio della squadra rossonera, ha parlato proprio della situazione di mercato in casa Milan: “La mia passione è il calciomercato. Nessuno è indispensabile oggi. Donnarumma? La sua volontà è quella di restare al Milan. Se andasse da solo avrebbe già firmato all’incontro per il rinnovo. Ma con il procuratore si pensa a guadagnare di più, perciò serve anche il procuratore. Per me ogi è il giocatore più importante del Milan,è mio vicino di casa, è un ragazzo eccezionale. Lui è molto freddo in campo, sa gestire bene tutto. Io da tifoso mi auguro che rimanga anche se secondo me al 51% non rimane. Scambio Romagnoli-Bernardeschi? Lo scambio ci può stare. Romagnoli rappresenta il Milan, ma ha tanta concorrenza. Tomori? Un giocatore molto veloce, ha una valutazione alta, molto dipenderà dall’accesso alla Champions. Oggi sono un intermediario sportivo, vedremo se riuscirò a portare giocatori bravi in Italia”.

Foto: Instagram personale