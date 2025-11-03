Zaccagni: “Vittoria importante, senza prendere gol. Stiamo trovando continuità”

03/11/2025 | 23:23:19

Mattia Zaccagni capitano della Lazio, è stato intervistato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Una vittoria importantissima, abbiamo giocato una buonissima gara. Non abbiamo subito gol e questo è fondamentale per noi”.

Sulla stagione: “Stagione partita male per i risultati e i tanti infortuni, ma siamo stati bravi a essere gruppo e rimanere sul pezzo, adesso stiamo avendo continuità di risultati e con il rientro degli infortuni andrà ancora meglio”.

Su Sarri: “Il mister è sempre carico, ma anche sempre nervoso, oggi penso che sarà felice”.

Foto: sito Lazio