Zaccagni: “Sorteggio? Indifferente, ma affrontare la Roma sarebbe stata un’altra cosa”

Dopo il pareggio contro il Venezia, a parlare della gara e non solo è stato Zaccagni. Queste le parole del centrocampista della Lazio ai microfoni di DAZN: “Oggi è mancata la brillantezza e il gol nel primo tempo. Se lo avessimo trovato sarebbe stata un’altra gara. Ci hanno messo tanta intensità e tanti falli che non ci hanno facilitato. Personalmente le gare così non mi condizionano, mi piace prendere fallo e far ammonire gli avversari. Sul sorteggio? A noi non cambiava nulla, logico che affrontare il Derby era un’altra cosa, ma il Viktoria Plzen è forte. Castellanos è importante per noi, ma oggi è stata una gara chiusa in generale. Adesso abbiamo una gara importantissima e vogliamo continuare in Coppa Italia”.

FOTO: Instagram Zaccagni