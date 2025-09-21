Zaccagni: “Siamo stati superficiali, in un derby non ce lo potevamo permettere”

21/09/2025 | 16:20:47

Nella conferenza stampa post-partita ha preso la parola anche il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni. Queste sono state le sue parole:

“Abbiamo fatto un solo errore eclatante proprio quando avevamo in mano la partita. Nel secondo tempo abbiamo creato tanto e potevamo pareggiare. Ci dispiace. Come stiamo vivendo questo inizio? Abbiamo già avuto un confronto e in settimana ne avremo un altro. Ora è meglio non parlare troppo, lo faremo in settimana. Non era l’avvio che ci aspettavamo. Ci ricompatteremo. Le parole di Sarri all’intervallo? Il mister ci ha corretto su alcune cose tattiche, abbiamo retto bene la partita, ma ci è mancato il gol e siamo stati superficiali. In un derby non ce lo possiamo permettere.”

Foto: Instagram Zaccagni