Zaccagni: “Sbagliare un rigore è sempre brutto, io e Gila abbiamo un po’ forzato il rientro”

18/04/2026 | 21:19:02

Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Napoli: “Sbagliare un rigore è sempre brutto, però mi sarebbe dispiaciuto se non avessimo vinto questa partita, ma siamo stati bravi a stare sul pezzo ed a fare il secondo gol. Sia io che Gila abbiamo forzato un po’ il rientro per cercare di arrivare al meglio mercoledì. Ora stiamo bene e dobbiamo preparare la partita contro l’Atalanta che è importantissima”.

Foto: Instagram Zaccagni