Zaccagni: “Sarri è un allenatore importante per noi. Cancellieri è maturato molto”

09/08/2025 | 18:47:03

Mattia Zaccagni ha parlato ai canali ufficiali della Lazio dopo la vittoria contro il Burnley: “Abbiamo fatto una buonissima gara sotto l’aspetto tecnico e tattico, siamo contenti. Siamo sulla strada giusta, il nostro obiettivo è essere compatti in campo, ripartire e fare male. Stiamo lavorando bene in settimana e oggi si è visto. Vogliamo tenere la squadra corta e palleggiare per trovare la via del gol. Cancellieri? Lo abbiamo visto tutti maturato, sia caratterialmente sia sotto l’aspetto tecnico-tattico, siamo contenti di lui. Sarri? E’ un allenatore importante che lavora molto sulla tattica, la maggior parte della squadra lo conosce e non può che essere importante. Sogno il gol, spero possa arrivare il prima possibile”.

Foto: Instagram Zaccagni