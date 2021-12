Zaccagni racconta: “Pedro è il compagno di squadra più forte con cui abbia mai giocato. Del Piero è sempre stato il mio idolo”

Mattia Zaccagni, attraverso un’intervista a Lazio Style 1900 Magazine, si è raccontato a 360 gradi: “ Fin da piccolo guardavo partite di qualsiasi campionato esistente, mi ha trasmesso questa passione: ha giocato anche lui ed il calcio è una cosa che ci lega tanto! Che lavoro facevano i miei? Abbiamo ancora adesso un hotel a Bellaria, che gestisce tutta la mia famiglia. Quando sono andato via di casa avevo 18 anni, fu dura ma anche un’esperienza formativa importante. Alessandro Del Piero, è sempre stato il mio idolo. Ho sempre dato tutto me stesso nel calcio, sapevo che prima o poi sarebbero arrivate soddisfazioni! Con impegno, dedizione e un po’ di fortuna si può arrivare in alto. Primo stipendio? Se non ricordo male, mi comprai l’iPhone nuovo. Compagno di squadra più forte? Penso di averlo conosciuto proprio quest’anno, Pedro!”

FOTO: Twitter Lazio