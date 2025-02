La Lazio, nella gara di ieri contro il Napoli, è riuscita ad agguantare il pareggio nei minuti finali grazie alla rete di Dia. Un risultato che a molti sostenitori biancocelesti non è sceso giù perché il club capitolino ha letteralmente dominato la gara e la dimostrazione arriva anche dai numeri. Gli uomini di Baroni hanno tirato per 11 volte, centrando lo specchio in ben 5 occasioni e registrando il 53% di possesso palla, mentre la formazione di Conte ha collezionato il 47% di possesso, è arrivata alla conclusione solamente tre volte, centrando per due volte la porta difesa da Provedel e mettendo il pallone in rete. A commentare la gara a freddo, tramite un post sul proprio account Instagram, è stato Mattia Zaccagni: “Rabbia. Per un risultato che poteva essere diverso, testa avanti così”.