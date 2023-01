Zaccagni più Felipe Anderson: 2-0 Lazio in casa Sassuolo

La Lazio torna alla vittoria, la prima del 2023. Gli uonini di Sarri battono 2-0 il Sassuolo al Mapei Stadium. Decisivo un rigore di Zaccagni nei minuti di recupero del primo tempo e sempre nel recupero, al 94′, il raddoppio di Felipe Anderson.

Lazio che perde subito Immobile, che accusa un problema muscolare dopo un quart d’ora. Al suo posto entra Pedro. La gara è equilibrata, il Sassuolo prova a spingere dopo la mezz’ora del primo tempo e nel momento migliore dei neroverdi, arriva l’episodio del rigore che decide la gara, nel primo minuto di recupero.

Zaccagni batte Pegolo dagli 11 metri.

Nella ripresa, la Lazio tiene il possesso palla, senza rischiare molto. Ma non riesce a chiudere la gara. Il Sassuolo ci prova, ma nel recupero concede spazio e Felipe Anderson sfrutta un errore di Tressoldi per trovare il 2-0.

Torna a vincere la Lazio, che sale a 34 punti, a 3 punti dalla zona Champions. Per il Sassuolo crisi nera. Quarta sconfitta di fila per gli emiliani, cotestati dai tifosi.

Foto: twitter Lazio