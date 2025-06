Zaccagni operato all’inguine: “Problema che mi affligge da tempo, sono tornato a casa”

25/06/2025 | 13:03:44

Mattia Zaccagni si è operato nelle scorse ore per risolvere una “Groin Pain Syndrome”, una dolorosa condizione che colpisce la zona dell’inguine e che lo ha frenato anche nel corso della stagione: “Sono già dimesso e tornato a casa – ha scritto tramite il proprio profilo su Instagram -. Grazie a tutti per il vostro supporto. È un problema che mi affligge da tempo; ho giocato gli ultimi tre mesi della stagione con molto dolore. Riposo e terapia non sono stati sufficienti, quindi ho deciso di sottopormi all’intervento per essere pronto per il ritiro”.

FOTO: Instagram Zaccagni