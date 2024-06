Zaccagni: “Non abbiamo raggiunto l’obiettivo. Dobbiamo ricominciare da dove abbiamo sbagliato per regalarvi altre notti magiche”

Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, ha postato sui social un pensiero dopo l’eliminazione da Euro 2024.

Queste le sue parole: “Se guardo questa foto il mio cuore si divide in due. Due come le emozioni che il calcio ci regala ogni giorno. Da una parte la gioia di un gol al 98’ che ci ha portati agli ottavi, dall’altra la sconfitta. Non abbiamo raggiunto l’obiettivo, ci siamo persi ed ora è giusto fermarsi e prendersi le proprie responsabilità. Ognuno la sua. Ricominciare da dove abbiamo sbagliato. Per regalarvi di nuovo le emozioni delle notti magiche. E possiamo farlo, perché sappiamo come si fa”.

Foto: Instagram Zaccagni