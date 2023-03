Zaccagni: “Nazionale? Giocarci sarebbe un sogno. Un numero in futuro? Voglio il 10”

Mattia Zaccagni è stato ospite di un video su TikTok dalla Lega di Serie A.

Queste le sue parole: “Nazionale?Giocarci, e soprattutto fare gol e assist è il sogno di ogni bambino. Me lo auguro. Un idolo? Del Piero. Non trovo un giocatore che gli somigli più di tanto, credo che i vecchi numeri 10 si faccia fatica a trovarli nel calcio attuale. Un giocatore che mi piace molto come mi piaceva Del Piero però è Modric”.

La conversazione prosegue sul numero da portare sulla propria maglia: “Numero da indossare in futuro? Numero 10! C’è stato un periodo a Verona in cui l’avevo preso, poi il passaggio alla Lazio e ho ripreso il 20, qui c’è Luis Alberto”.

Foto: Instagram personale