Zaccagni: “Mercato bloccato? Abbiamo visto il bicchiere mezzo pieno. Sarà un onore sfidare Modric”

22/08/2025 | 21:25:12

Mattia Zaccagni ha parlato ai canali ufficiali della Lazio in vista del debutto in campionato contro il Como: “Il finale della scorsa stagione? Non ci ha dato quello che volevamo, il calcio è questo, bisogna rialzarsi subito, ripartire e tra due giorni è il momento di farlo. Sarri? In molti l’avevamo già avuto, però penso che anche per i nuovi sia stato un percorso d’inserimento molto veloce. Da subito hanno appreso le idee del mister, di questo siamo tutti molti contenti. Sicuramente tra poco vedremo un bel lavoro da parte dei nuovi. Ho sempre stravisto per Modric, per me sarà un grande onore giocarci contro. Noi abbiamo avuto questo problema del mercato bloccato, e il mister ci ha detto di prendere tutto questo come una sfida. Penso che lo spogliatoio l’abbia capito dal primo giorno. Abbiamo visto il bicchiere mezzo pieno, lavoriamo tutti quanti senza che magari arriva un nuovo innesto. Siamo tutti centrati verso lo stesso obiettivo”.

Foto: Instagram Zaccagni