Zaccagni, l’agente: “Mattia alla Lazio di Sarri per fare il salto di qualità”

Tullio Tinti, agente di Mattia Zaccagni, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la trattativa che ha portato il suo assistito alla corte di Maurizio Sarri alla Lazio. Di seguito un estratto delle sue parole:

Sulla trattativa

“Avevamo avuto dei contratti, lo sviluppo vero c’è stato ieri ed eravamo rimasti che ci saremmo sentiti oggi. Ho aspettato che mi chiamassero e poi quando si sono chiarite bene le cose il calciatore era contento di andare in un club importante e ci siamo trovati d’accordo. Mattia, ormai, è un giocatore importante, è un salto in avanti rispetto al Verona e sono molto fiducioso che possa crescere in maniera esponenziale. È un calciatore di grande qualità e credo che possa solo crescere”.

Sulla scelta Lazio e su Sarri

“È stata una scelta oculata, la Lazio e il suo allenatore sono la scelta giusta per far crescere il ragazzo. Ci siamo comportati benissimo nei confronti del Verona, è una bella favola che finisce bene: sono convinto che farà benissimo alla Lazio, conoscendo il gioco di Sarri è un’opportunità importante”.

Foto: Twitter Verona