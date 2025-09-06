Zaccagni: “Lazio a vita? Non lo so, ma sono orgoglioso di giocare qui. Sarri ha portato entusiasmo”

06/09/2025 | 22:30:23

Mattia Zaccagni ha parlato dal ritiro della Nazionale ai microfoni Rai, parlando anche del momento della Lazio: "Sicuramente Sarri ha portato tanto entusiasmo. Sappiamo quello che è stato e quello che è, la sua impronta ha riacceso la gioia dei tifosi nonostante i problemi nel mercato. Abbiamo preso tutto come una sfida e vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Vogliamo giocarci le nostre carte. Lazio a vita? Non lo so, io circa un anno e mezzo fa ho fatto una scelta importante di legarmi fino al 2029. Qui sto molto bene, sono il capitano e ne vado orgoglioso. Vedo un bel futuro. Tifosi? Daremo tutto quello che abbiamo ogni partita per farli gioire".

Foto: Instagram Zaccagni