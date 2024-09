Zaccagni: “La fascia è un onore, devo dare l’esempio ai più giovani”

Intervenuto in conferenza stampa, il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Dinamo Kiev in Europa League: “Il mister ci ha illustrato la squadra che affronteremo domani sera, ci ha dato indicazioni precisa. Il mister studia tutta la settimana le squadre che affronteremo, oggi ci siamo allenati bene e abbiamo preparato bene la partita. Siamo carichi per iniziare questo nuovo cammino europeo e ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti domani”.

Sulla fascia da capitano: “La fascia deve essere solo un onore, devo dare l’esempio ai giovani arrivati. Siamo una squadra giovane che deve crescere, in questo sarà bravo il mister e dovremo metterli anche noi senatori nelle condizioni migliori. Se mi piace questo nuovo ruolo più all’interno del campo? È il mio ruolo, avendo anche un giocatore come Nuno che arriva sempre in sovrapposizione mi abbasso di più per mandarlo in profondità. Alcune volte devo buttarmi anche io nello spazio, il mister ci chiede sempre un calcio propositivo e offensivo”.

Sulla Nazionale: “Con un modulo particolare come quello della nazionale faccio più fatica, questo non toglie che io debba dare il massimo durante il campionato per mettere in difficoltà mister Spalletti”.

Infine: “Quest’anno per noi è un obiettivo l’Europa League, il mister ci dice sempre che quest’anno il nostro obiettivo è quello di giocarcela con tutte con umiltà e sacrificio. Dobbiamo tornare nello spogliatoio con le tasche vuote ed è quello che stiamo dimostrando in queste partite”.

