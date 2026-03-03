Zaccagni: “La Coppa Italia è una opportunità importante. Sto meglio, voglio dare una mano alla squadra”

03/03/2026 | 15:30:25

Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha parlato a Mediaset alla vigilia della gara contro l’Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia.

Queste le sue parole: “La partita di Torino l’abbiamo archiviata, ne abbiamo parlato ieri, è stata brutta prestazione e non era quel che volevamo. Ci siamo detti che forse il nostro unico pensiero era la Coppa Italia, anche se è una cosa sbagliata perché anche in campionato dobbiamo continuare a fare il nostro percorso nonostante la brutta classifica”.

La Coppa Italia: “Per noi è un’occasione grande, sarà uno scontro di due partite da gestire al meglio, dobbiamo partire con il piglio giusto e cercare di vincere la partita. Sto ricominciando a sentirmi bene, ho avuto un mese di stop e queste due partite mi hanno dato minuti, adesso penso solo ad aiutare la squadra. Stiamo facendo un bellissimo percorso in Coppa Italia, abbiamo battuto le due finaliste della scorsa edizione, siamo concentrati e carichi”.

Sul futuro: “Le parole di Sarri? Qualsiasi persona ha visto una squadra spenta, ed è quel che non vogliamo. Stagione complicata, ci sono partite difficili e tanti infortuni, ci siamo lasciati tutto alle spalle e cercheremo di dare il massimo da qui alla fine”.

Sull’Atalanta: “L’Atalanta è una grande squadra, abbiamo visto la partita col Sassuolo ma anche la rimonta in Champions, hanno individualità importanti. In campionato ce la siamo giocati alla grande, un risultato che non meritavamo, quindi sappiamo benissimo come affrontare l’Atalanta”.

Foto: sito Lazio