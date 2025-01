Zaccagni: “In pochi si aspettavano questi risultati. Baroni ci ha dato una mentalità diversa”

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro la Real Sociedad.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un cammino europeo davvero importante. Siamo contenti perché in pochi se lo aspettavano, abbiamo pensato partita dopo partita e siamo davvero soddisfatti”.

Sul cambio mentalità in Europa League: “Il mister quest’anno ci ha dato una mentalità diversa. Che sia campionato, coppa o Europa di affrontare con questo passo qui tutti i prossimi impegni”.

C’è stata una crescita anche in relazione ai gol realizzati? “Sicuramente ho preso più fiducia in me stesso. C’è anche da dire che la mia carriera è iniziata come interno da centrocampo, ero più interessato a fare altro. L’importante per me è segnare o far segnare”.

C’è consapevolezza nei mezzi? “Il mister ci ha detto che vincere voleva dire preparare mentalmente la prossima gara contro la Fiorentina. Questo vale per tutte le partite, ma stasera potevamo anche accontentarci del pareggio e siamo entrati con la voglia giusta per ripartire”.

Foto: Instagram Zaccagni