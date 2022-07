Zaccagni: “Immobile è il mio punto di riferimento. Col Porto il gol che non dimenticherò mai”

La Lazio prosegue il suo ritiro in quel di Auronzo di Cadore e proprio oggi svolgerà il primo test-match contro la formazione locale. Tra i grandi protagonisti ci sarà sicuramente Mattia Zaccagni. L’esterno ex Hellas ha ritrovato anche il suo compagno Casale e nei prossimi giorni troverà anche il suo compagno in azzurro, Alessio Romagnoli. Intervistato dai canali ufficiali del club l’esterno ha parlato dei suoi compagni e della stagione che verrà.

Questo gruppo è come una famiglia: com’è il clima sulla vostra chat di Whatsapp?

“Si scherza tanto, tra foto e GIF. Appena sono arrivato alla Lazio, dopo una settimana mi ero già integrato grazie ai miei compagni che mi hanno accolto subito benissimo”.

C’è un calciatore del passato della Lazio che ti piaceva in modo particolare?

“Ce ne sono stati tanti ovviamente. Da quando avevo 3 anni, guardavo ogni partita di calcio. Della Lazio ricordo vagamente Nedved, anche se all’epoca ero molto piccolo. Un punto di riferimento per me però, tra passato, presente e futuro, è Immobile”.

Qual è il ricordo più bello che porti dell’ultima stagione?

“Il gol ad Oporto contro il Porto. Lo scorso anno è stato il mio debutto in una competizione europea, per questo il primo gol non si scorda mai”.

Foto: Twitter Lazio