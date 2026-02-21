Zaccagni: “Il mercato estivo chiuso è stato un problema, per Sarri è stato più difficile lavorare”

21/02/2026 | 23:42:43

Mattia Zaccagni ha parlato a Sky Sport dopo Cagliari-Lazio: “L’ambiente si aspettava di più, volevamo di più. Tra situazione ambientale e infortuni ci troviamo in un momento difficile, ma non è il momento di abbassare la testa, dobbiamo rimboccarci le maniche. E’ logico che il mercato estivo chiuso è stato un problema per tutti, per Sarri è stato più difficile lavorare. Però non deve essere un alibi, abbiamo lasciato tanti punti in giro e abbiamo fatto prestazioni non all’altezza. Ci troviamo in una posizione che non volevamo. Ho avuto un problema muscolare, dopo un mese fermo, ho lavorato due giorni, oggi ho fatto 85 minuti ma sono ancora un po’ indietro”.

Foto: Instagram Zaccagni