Zaccagni: “Il fallo da cui nasce il secondo gol viene da una spinta plateale. È diventato tutto soggettivo”

04/01/2026 | 16:33:26

Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Se ho qualcosa da ridire su quanto successo a livello arbitrale? Mi ero promesso di non parlare di arbitri, è inutile parlarne ed è difficile gestire queste cose qui in campo. Preferisco non parlarne. Ho una striscia di sangue dalla tibia alla caviglia, non so cosa devo fare per far ammonire un avversario mentre con McTominay è un ginocchio contro ginocchio. Che spiegazioni ci diamo? Io spiegazioni non me le dò. Chiediamo spiegazioni direttamente agli arbitri e spesso e volentieri non abbiamo delucidazioni su quello che succede. Il fallo da cui nasce il secondo gol viene da una spinta plateale. È diventato tutto soggettivo, non capisco come vengono applicate certe regole. Se c’è il rischio di rendere anonima la stagione? Dobbiamo guardare la realtà dei fatti, la classifica è anonima e per questo archivieremo subito questa partita e da domani penseremo alla partita di mercoledì che per noi sarà fondamentale”.

Foto: Instagram Zaccagni