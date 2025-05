Zaccagni: “Ho scelto di rinnovare con la Lazio malgrado l’offerta della Juventus”

09/05/2025 | 12:30:57

L’esterno offensivo della Lazio Mattia Zaccagni, intervistato dal Corriere dello sport, ha ribadito il suo amore con i biancocelesti suggellato da un rinnovo ampiamente anticipato da una nostra esclusiva. “La Juventus mi ha cercato, ma io volevo il rinnovo, qui mi sono sentito subito in una famiglia. Sono veramente contento della scelta fatta e adesso voglio togliere tutte le soddisfazioni possibili con questa maglia”. Zaccagni ha poi difeso l’operato di Baroni: “Ho sentito tante cose. Usciamo con il Bodo e Baroni va via a fine anno, ora è pronto per il rinnovo: l’equilibrio a Roma non c’è. Penso che l’allenatore abbia fatto un lavoro straordinario, il cammino è stato fantastico“.

FOTO: Instagram Lazio