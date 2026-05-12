Zaccagni: “Ho recuperato, mi sento bene. Ora vogliamo vincere la Coppa”

12/05/2026 | 18:54:06

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia.

Le sue parole: “Mi sento bene, ho recuperato dal colpo preso. Il percorso è stato bellissimo, abbiamo buttato fuori le due finaliste dello scorso anno, abbiamo portato a casa il risultato a Bergamo con personalità e domani sera giochiamo questa partita che meritiamo, per portarci la coppa a casa”.

Sentite di meritare la vittoria? “Assolutamente, per tutte le difficoltà vissute. Come dice il mister, abbiamo attraversato il deserto senz’acqua: siamo contenti del percorso e ci meritiamo questa partita”.

Quanto è importante per lei, da capitano, domani? “Non è importante, è fondamentale. Sia personalmente che per la squadra, abbiamo passato una stagione difficile e mai come quest’anno ci meritiamo di giocare la partita di domani sera. Scenderemo in campo con l’atteggiamento giusto”.

Che aria si respira nel vostro spogliatoio? “A sensazione dico che c’è grande positività per domani. C’è voglia, non sappiamo quale sarà il risultato ma metteremo in campo ciò che serve per ottenere il massimo”.

Che effetto le fa pensare al ritorno dei tifosi sugli spalti? “Me la immagino da un po’ la serata di domani, da quando stavamo tornando da Bergamo. Quando i tifosi sono venuti a salutarci prima di partire ci hanno promesso che sarebbero venuti, godiamoceli perché sarà una bellissima serata”.

A cosa rinuncerebbe per vincere domani? “Un dito. Qualcosa di importante. Ma non chiedete al mister di smettere con le sigarette”.

Cosa hanno significato per lei le difficoltà incontrate? “Per me è stato il primo anno così, tra intervento e infortuni. A un certo punto mi sono buttato giù mentalmente, però il mio procuratore mi ripete che ci sono certe annate che puoi risolvere in un solo giorno. Domani può essere la sera giusta”.

Pedro sarà un fattore? “Sappiamo tutti l’esperienza che ha e cosa ci può trasmettere, sono sicuro che mentalmente e in campo ci darà una mano. Pochi giocatori hanno vinto come lui, cercheremo di farlo anche per lui perché sarà la sua ultima partita qui. Però lui qualcosa ha già vinto, facciamolo soprattutto per noi stessi”.

Cosa dirà, da capitano? “Ci sarà Ianni e qualcosa dirà lui, prima di me. Non mi sono preparato niente, non lo faccio mai, dico quello che penso”.

Sabato contro l’Inter che è successo? “Non lo abbiamo fatto apposta, però un po’ di testa e cuore rivolti a domani sera potevano esserci. Speriamo sia stato quello, ma ciò che è alle spalle lo lasciamo alle spalle. E siamo concentrati per domani sera”.

Foto: Instagram Zaccagni