Zaccagni: “Ci aspettano tante partite importanti”

Il capitano della Lazio Zaccagni, ha ricevuto il premio Ignazio Scardina, dopo aver ricevuto il trofeo ha parlato anche del finale di stagione che lo aspetta con i biancocelesti: “Mi fa sempre piacere partecipare a questi eventi. È stato bello sentire queste parole dei colleghi di Ignazio, mi sarebbe piaciuto conoscerlo perché il suo modo di raccontare calcio è particolare. Ringrazio per questo premio. Ci aspettano tante partite importanti, abbiamo ricaricato le batteria e siamo pronti per il rush finale. Ci sono tante squadre per il quarto posto, ci metteremo il massimo impegno per i nostri tifosi. Sono contento di essere tornato in nazionale, è sempre un onore vestire la maglia azzurra e a giugno penseremo alle qualificazioni per il mondiale”.

Foto: Instagram Zaccagni