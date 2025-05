Zaccagni: “Champions? È ancora tutto aperto”

13/05/2025 | 16:00:26

A margine della presentazione del libro celebrativo per il venticinquesimo anniversario del tricolore della Lazio, il capitano biancoceleste, Mattia Zaccagni, ha così parlato delle possibilità di andare in Champions e del prossimo impegno contro l’Inter: “E’ ancora tutto aperto, la lotta per l’Europa e per la salvezza sono aperte a qualsiasi risultato. Forse mai come negli ultimi anni così tanto. Però noi stiamo sul pezzo, ci sono due partite e proveremo a fare il meglio. Eriksson diceva: “Crederci sempre”. Si può vincere a Milano contro l’Inter? Eh sì, bisogna crederci sempre no?”.

Sul giocatore preferito della Lazio 2000: “Ce ne sono veramente tanti, era una squadra di grandi giocatori e personalità, nominandone uno mi sembrerebbe di sminuirne altri. Quella squadra la porto tutta con me. Conceicao o Nedved? Ho sempre avuto un debole per Nedved”.

Infine, sul prossimo anno: “Non sono bravo in matematica. Come ha detto il presidente è un calcio un po’ diverso, vanno messe delle basi solide per costruire una squadra per competere per lo Scudetto, ma penso che poco a poco le basi si stanno mettendo e penso che piano piano la Lazio possa pensare di vincere qualcosa”.

Foto: Instagram Zaccagni