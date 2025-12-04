Zaccagni: “C’era voglia di riscatto dopo sabato sera. La Coppa Italia può essere un obiettivo concreto”

04/12/2025 | 23:31:36

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il match contro il Milan vinto 1-0 e valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un gol pesantissimo. “Siamo veramente contenti, c’era tanta voglia di riscatto dopo sabato. Abbiamo fatto veramente una grandissima partita e lavorato di squadra”.

Annata difficile: la Coppa Italia può essere una strada? “Annata difficile, ma siamo compatti e il mister ci indicherà la strada. Finché saremo così, faremo bene. Sì la Coppa Italia può essere un obiettivo concreto”.

Foto: sito Lazio