Finalmente. La Lazio ha sbloccato l’operazione relativa a Mattia Zaccagni, decisivo l’intervento di Lotito come vi abbiamo raccontato per risolvere i problemi legati all’ingaggio. L’accordo con il Verona per il cartellino era stato già raggiunto, adesso, dopo il naufragio della trattativa Kostic, per Sarri la possibilità di avere un altro calciatore offensivo con caratteristiche particolari per il suo nuovo ciclo.

Foto: Twitter Verona