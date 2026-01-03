Zaccagni: “Affronteremo probabilmente la squadra più forte del campionato. Voglio regalare più gioie possibili ai nostri tifosi”

03/01/2026 | 17:15:33

L’attaccante e capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della partita contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Che anno dovrà essere il 2026 per la Lazio? Sarebbe bello, per noi e per i tifosi, partire subito forte con una bella vittoria contro il Napoli. Abbiamo preparato bene la partita, sappiamo che non sarà facile ma siamo pronti e ce la metteremo tutta. Che partita sarà? Affronteremo probabilmente la squadra più forte del campionato, il Napoli ha individualità importanti e gioca anche bene. La minaccia più grande? Nelle ultime settimane mi ha impressionato molto Neres. Il morale della squadra? Siamo usciti dalla gara contro l’Udinese con rabbia e rammarico, però, come ci ha detto il mister in settimana, dobbiamo cercare di eliminare quegli ultimi 30 secondi e ripartire da quanto fatto di buono prima. Obiettivi per il 2026? Voglio regalare più gioie possibili ai nostri tifosi, sia personalmente sia di squadra. Lavorerò duro per questo, anche in vista del Mondiale, al quale spero di andare con la Nazionale”.

Foto: Instagram Zaccagni