Zaccagni: “Abbiamo sbagliato l’approccio. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo”

Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta nel derby contro la Roma.

Queste le sue parole: “Il rammarico è per il primo tempo, approcciato male. In un derby non possiamo permettercelo. Dobbiamo ripartire subito e rialzare la testa, ripartiamo dal secondo tempo in cui abbiamo creato tante occasioni. Purtroppo non è arrivato il gol, ci dispiace per i nostri tifosi. Non dobbiamo buttare quanto fatto finora e pensare già alla prossima gara”.

Lazio sotto ritmo? “Il primo tempo è stato approcciato nel modo sbagliato, abbiamo preso due gol e purtroppo le partite quando non riesci a trovare la via del gol è difficile riprenderle”

Le altre squadre vi hanno studiato? “Come noi studiamo le altre squadre, loro studiano noi, è normale. Dobbiamo fare meglio nelle preventive, sono le seconde palle che ti portano a vincere le partite. Parte tutto da quello, il secondo gol è una palla calciata dal portiere, sono ripartiti e ci hanno fatto male”.

