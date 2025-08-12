Zabarnyi saluta il Bournemouth: “Vissuto un viaggio che mi ha cambiato”

12/08/2025 | 11:35:14

Zabarnyi saluta il Bournemouth dopo l’ufficialità del suo trasferimento al PSG: “È stato un viaggio che mi ha cambiato – ha scritto – un percorso pieno di sfide, vittorie, sconfitte, fede e dedizione senza limiti. Ho incontrato persone incredibilmente sincere e meravigliose, che sono diventate per me molto più di una squadra. Abbiamo vissuto questo viaggio insieme, ed è questo ciò che conta di più”.

FOTO: Sito PSG