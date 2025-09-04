Zabarnyi: “Ho pensato di tornare a combattere”

04/09/2025 | 23:36:46

Illia Zabarnyi, difensore del PSG, ha parlato della sua infanzia e dell’attuale situazione in Ucraina: “Ho pensato di tornare a combattere. Non capivo davvero quanto fosse cruda la guerra in passato, ero troppo piccolo”. Zabarnyi era ancora a Kiev quando, il 24 febbraio 2022, è scoppiato il conflitto. All’epoca aveva 19 anni, l’età giusta per comprendere quanto fosse grave la situazione che ancora oggi purtroppo persiste.

FOTO: Sito PSG