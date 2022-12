Zabaleta: “Enzo Fernandez è il futuro, andrà sicuramente in un big club”

Zabaleta, ex terzino destro, della nazionale Argentina e del Manchester City, ha parlato delle prestazioni fantastiche di Enzo Fernandez mostrate in questo Mondiale: “Sono davvero contento della sua titolarità. È stato molto bravo in entrambe le partite, è uscito dalla panchina ed è stato uno dei migliori giocatori dell’Argentina. Ha solo 21 anni ma è già a un livello fantastico col Benfica. Penso che la prossima estate andrà sicuramente in un grande club”.

Foto: West Ham sito