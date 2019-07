Zabaleta annuncia: “Sarà la mia ultima stagione al West Ham”

Pablo Zabaleta lascerà il West Ham nel 2020. A dare l’annuncio è stato lo stesso calciatore argentino durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Manchester City valida per il Premier League Asia Trophy. “Questo sarà sicuramente il mio ultimo anno in Inghilterra. Me lo godrò perché sono stato tanto tempo in Premier League e mi mancherà sicuramente quando finirà questa lunga esperienza. Non so se è questo il momento adatto per annunciarlo visto che ci aspetta una lunga annata, ma sono comunque concentrato su questo precampionato. Cosa farò dopo? Onestamente non lo so”

Foto: Sito Ufficiale West Ham