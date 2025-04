Yuste (vice pres. Barcellona): “Una giornata di squalifica a Mbappé? È una vergogna, cattivo esempio per il calcio”

In Spagna continua a tenere banco il tema dell’espulsione rimediata dall’attaccante del Real Madrid, Kylian Mbappé, nella sfida contro l’Alaves. E ieri è arrivata anche la sanzione della Federazione iberica: una sola giornata dopo il brutto fallo su Antonio Blanco. Il vicepresidente del Barcellona, Rafael Yuste, va dunque all’attacco. Nel programma El Món su RAC-1, ha parlato infatti così dell’accaduto: “Direi che è assolutamente assurdo. Un fallo molto duro, che avrebbe potuto causare una frattura, un infortunio. Se fosse successo a uno dei nostri giocatori, cosa che non accadrà perché i nostri sono giocatori puliti, non so cosa sarebbe successo. Se qualcuno dei nostri si fosse scagliato su un avversario in quel modo… È ingiusto. Ribadisce che dobbiamo impegnarci tutti di più perché questo è un cattivo esempio per il calcio. È una vergogna”.

Foto: Instagram Real