Yuste (pres. Barcellona): “Flick? Si è adattato molto bene al club, il rinnovo sarà semplice”

11/05/2026 | 11:16:25

Il presidente ad interim del Barcellona, Rafael Yuste, ha parlato ai microfoni di RAC1 e Catalunya Radio. Queste le sue parole sul momento che sta passando il club dopo la vittoria del titolo:

“C’erano tempi in cui bastava battere il Real Madrid e il titolo di campione non contava, e ora le cose sono cambiate. Cruyff ha cambiato la mentalità. La Masia è il cuore pulsante del Barça, e questo significa che i giocatori che ne provengono hanno il DNA del Barça; vengono imbevuti dell’etica del lavoro e dei valori del Barça. È una fabbrica di sogni; attualmente c’è un forte legame tra i tifosi e La Masia. Flick? È felice a Barcellona e si è adattato molto bene al club e al Paese, e questo significa che sta provando sensazioni mai provate prima, il che gli renderà più facile rimanere. Il rinnovo sarà molto semplice. Ieri si è visto che è molto felice a Barcellona. Si è adattato molto bene al club. Ci sono ancora alcuni dettagli da definire, ma quando Deco e lui saranno entrambi pronti, lo renderemo pubblico”.

Foto: sito Barcellona