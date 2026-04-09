Yuste (pres. Barcellona) contro l’arbitraggio in Champions: “Tutti sbagliano, ma ora lo fanno troppo spesso”

09/04/2026 | 16:30:39

Il presidente ad interim del Barcellona, Rafael Yuste, ha annunciato che il club presenterà un reclamo ufficiale alla UEFA in merito all’arbitraggio nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. Queste le sue parole:

“È incredibile che oggigiorno, con tutte le risorse tecniche, tecnologiche ed elettroniche di cui disponiamo come società, soprattutto per quanto riguarda il VAR, non abbiano fischiato un rigore così chiaro, intenzionale o meno, e con tutto il rispetto per tutti. Sono sorpreso perché l’hanno visto tutti. Non stiamo parlando di tre punti, ma di un titolo come la Champions League. E non possiamo dimenticare, perché la memoria è corta, che qualcosa di simile ci è successo in Copa del Rey allo stadio dell’Atlético Madrid. Dobbiamo denunciare questo perché altrimenti non ci saranno miglioramenti. Tutti sbagliano, ma ora lo fanno troppo spesso e non possiamo lasciar correre. Come club, stiamo valutando internamente di rilasciare una dichiarazione”.

Foto: sito Barcellona