Yuste (pres. Barcellona): “Abbiamo investito 30 milioni di euro per tornare campioni, altri club ne hanno spesi centinaia”

20/05/2026 | 11:49:53

Il presidente ad interim del Barcellona, Rafael Yuste, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Non eravamo consapevoli dello stato in cui si trovava il club. Abbiamo dovuto essere molto rigorosi per riportarlo in vita: la situazione era molto difficile, non c’era un progetto di continuità, il Barça era morto. Con buon senso, impegno e dedizione, anche grazie al buon lavoro dei dirigenti, quel momento difficilissimo si è trasformato in un presente pieno di gioia. Oggi, inoltre, il Barça ha un progetto per il futuro. E sì, è molto simile a quello che avevamo immaginato nel 2021. Come tutti i progetti di costruzione, va fatto un passo alla volta, ma stiamo sviluppando alla lettera il piano strategico che avevamo proposto allora. Siamo molto fiduciosi di essere sulla strada giusta. I titoli vinti? Siamo molto orgogliosi di aver riportato la gioia ai tifosi del Barcellona, ​​proprio come avevamo annunciato al nostro arrivo al club. Quest’anno abbiamo investito 30 milioni di euro per rendere il Barça campione, con 14 punti di vantaggio sulla seconda classificata, mentre altri club hanno investito centinaia e centinaia di milioni. Tutto ciò è stato possibile grazie alla determinazione del Presidente Laporta e del consiglio di amministrazione, e anche grazie a La Masia, che è il cuore pulsante della nostra società”.

Foto: sito barcellona