YUNUS MUSAH, DAGLI INIZI AL GIORGIONE A PROTAGONISTA CON GLI USA IN QATAR

C’è stato anche un pizzico d’Italia nella Nazionale americana in Qatar: Yunus Musah, centrocampista del Valencia, classe 2002 che dal 2008 al 2012 ha militato nelle giovanili del Giorgione Calcio. Cresciuto in Italia, ma cresciuto in Inghilterra, ha scelto di rappresentare la Nazionale americana, con la quale ha ben figurato durante la Coppa del Mondo, tanto da attirare l’attenzione dei grandi club su di sé.

Centrocampista molto versatile, trova la sua collocazione ideale come mediano ma può essere impiegato anche da mezzala o da trequartista. Forte fisicamente e dirompente nelle progressioni palla al piede, è dotato di una buona tecnica di base che lo rende efficace nell’impostazione del gioco. Ma in Nazionale ha trovato spazio come esterno di centrocampo in un 4-4-2, per sfruttare al meglio rapidità ed esplosività.

Musah è nato a New York da genitori ghanesi. Si trasferì in Italia dopo la nascita, vivendo a Castelfranco Veneto e muovendo i suoi primi passi nel calcio nel Giorgione Calcio. Nel 2012, all’età di nove anni, si trasferì a Londra e si unì all’Academy dell’Arsenal dove impressionò fin da subito Trevor Bumstead, tecnico dell’Arsenal U16. Dopo la parentesi nell’Accademia inglese, nell’estate del 2019, Musah passa al Valencia, dove fu aggregato alle riserve della Segunda División B. Una scelta dettata dalla volontà di abbreviare quanto più possibile il percorso dalle giovanili fino alla prima squadra.

Dopo l’arrivo del nuovo manager Javi Gracia sulla panchina del Valencia, Musah viene aggregato in pianta stabile in prima squadra. E All’età di 17 anni e otto mesi, ha fatto il suo debutto La Liga, nella vittora casalinga 4-2 contro il Levante. Così facendo, divenne il primo americano a debuttare per il club. Il 1° novembre 2020, all’età di 17 anni e 338 giorni, Musah ha segnato il suo primo gol in Spagna, diventando il più giovane giocatore non spagnolo a segnare per il Valencia, battendo il precedente record detenuto da Lee Kang–in, di 18 anni e 219 giorni. Il mese successivo, ha prorogato il suo contratto con il Valencia fino al 2026. Anche con l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina del club spagnolo, Musah ha continuato a ritagliarsi spazio all’interno dello scacchiere del Valencia, collezionando 11 presenze e due assist in questo avvio di stagione precedente al Mondiale in Qatar. In Qatar, invece, 4 presenze da titolare entrando nella storia della Nazionale americana come il più giovane statunitense a giocare un match a eliminazione diretta ai Mondiali.

Purtroppo per lui e gli USA, il cammino in Qatar si è interrotto agli ottavi contro l’Inghilterra. Ma le sue prestazioni hanno incantato i top club europei che non hanno esitato ad andare a bussare subito alla porta del Valencia. E chissà se il centrocampista americano non sarà uno dei protagonisti delle prossime sessioni di calciomercato…

Foto: Instagram Musah