Youth League, la Juve si ferma in semifinale. Il Benfica vince ai rigori. Decisivo l’errore di Soulé

Non basta alla Juventus una super rimonta per accedere alla finale della Youth League. Fa festa il Benfica, che vince ai calci di rigore, dopo essersi fatta rimontare 2 gol dai bianconeri.

Super Benfica nei primi 10 minuti. Lusitani in vantaggio al 3′ con Neto. Il raddoppio al 10′ con Semedo che sembra tagliare le gambe alla Juventus. Il Benfica spreca diverse chance per il 3-0, con la Juve in bambola per almeno 20 minuti.

La gara cambia al 35′ con il rosso di Soares, che dà linfa vitale alla Juventus.

Chibozo al 40′ colpisce la traversa, poi lo stesso giocatore, riapre la gara al 51′, con una bella palla di Soulé. La Juve insiste e al 73′ con Turicchia trova il 2-2 meritatissimo. I bianconeri, con un uomo in più, provano a vincere prima dei rigori, ma finisce 2-2.

Si va ai calci di rigore. Sbaglia prima il Benfica, ma la Juve, con gli errori di Turku e poi di Soulé, esce di scena. Passa il Benfica, che accede alla quinta finale.

Foto: Twitter Juve