Si sono conclusi i match di Youth League. L’Inter cade per la prima volta contro il Borussia Dortmund, 2-1 per i gialloneri grazie alla doppietta di Knauff. Di Vergani la rete dei nerazzurri di Madonna che restano comunque al comando del girone a quota 9. Il Napoli viene sconfitto nuovamente dal Salisburgo per 5-1, gli azzurri di Baronio rimangono all’ultimo posto con 7 punti.

Foto: Inter Twitter