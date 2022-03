Youth League, impresa della Juve: è in semifinale. Liverpool battuto 2-0 ai quarti

Grandissima impresa della Juventus Primavera che si qualifica per la semifinale di Youth League, la Champions League dei giovani.

A Vinovo, i ragazzi di mister Andrea Bonatti hanno battuto il Liverpool per 2-0, qualificandosi per le Final Four che si giocheranno a Nyon.

Al Vinovo Sport Center, bellissima prova dei bianconeri, che hanno deciso la gara in 3 minuti nella ripresa, trovando il vantaggio al 66′ con Miretti servito da un colpo di tacco di Soulé, e al 69′ il 2-0 con Chibozo.

Nel finale arrembaggio dei reds, ma la Juve ha controllato con maestria la gara, anzi, il risultato finale poteva essere anche più largo.

La Juve scrive ancora una volta la storia a livello giovanile. I bianconeri non erano mai arrivati ai quarti della Youth League, ora si giocheranno un posto per la finalissima. La semifinale si giocherà il 22 aprile.

Foto: Twitter Juventus FC Youth