Youth League, il Real Madrid è campione d’Europa Under 19

20/04/2026 | 21:25:39

Il Real Madrid torna sul tetto d’Europa dell’Under 19, vincendo la Youth League. I blancos hanno vinto contro il Club Brugge. Gara terminata 1-1 nei tempi regolamentari e supplementari (gol di Jacobo Ortega al 23 per il Real, pari di Lund al 64′ per il Club Brugge), si sono imposti 4-2 ai calci di rigore. Protagonista il portiere Javi Navarro, che dopo i tre rigori parati in semifinale, ne ha bloccati due anche in finale. Si tratta del secondo successo per il Real Madrid, in Youth League.

Foto: logo Real Madrid