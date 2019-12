Youth League, Atalanta agli ottavi: la doppietta di Piccoli piega lo Shakhtar

Ultimo match della fase a gironi di Youth League e l’Atalanta piega 2-1 lo Shakhtar in Ucraina. A decidere il match una straordinaria doppietta di Roberto Piccoli, arrivato a sei gol totali nella competizione. Con questa vittoria in terra ucraina, l’Atalanta Primavera vince il suo girone di Youth League e vola agli ottavi. Tutto ciò in attesa del match di questa sera degli uomini di Gasperini, nella speranza che il risultato possa essere di buono auspicio.