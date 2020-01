Visite mediche terminate per Ashley Young al CONI. Dopo avervi documentato l’arrivo a Malpensa del terzino, e le prime parole pronunciate prima dei test per l’idoneità sportiva, l’ex capitano del Manchester United è uscito dalla struttura senza rilasciare ulteriori dichiarazioni. Ora il giocatore si recherà negli uffici dell’Inter per la firma del contratto [GUARDA IL VIDEO]

VIDEO: Sportitalia