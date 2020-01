Young: le valutazioni dell’Inter, lo United che prende tempo e le certezze dall’Inghilterra

L’Inter continua a lavorare per rinforzare la fascia sinistra. Nelle scorse ore, come raccontato, il club nerazzurro ha contattato diversi agenti, piace molto Mendy per il quale è stato fatto un tentativo, ma il laterale francese costa tanto e il Manchester City non lo vuole liberare (praticamente un sogno impossibile). Su Acuna, ribadiamo, non convincono le cifre da 15 milioni: i nerazzurri lo prenderebbero solo in prestito con diritto di riscatto ma lo Sporting resta molto freddo nonostante i rapporti non più idilliaci tra la dirigenza portoghese e lo stesso laterale argentino. L’opzione Darmian va sempre tenuta in considerazione: l’esterno del Parma è stato bloccato per luglio, ma occhio alla possibilità di anticipare l’operazione a gennaio. Capitolo Ashley Young: lo United prende tempo e per ora non vuole liberarlo a gennaio, nonostante il contratto in scadenza, ma la situazione è da seguire. Anche perché dall’Inghilterra (in particolare la BBC) sono certi che l’esterno classe ’85 abbia già un accordo totale con l’Inter per giugno. Ma occhio alle possibili evoluzioni per questa sessione di mercato…

Foto: Twitter personale Young