Young-Inter dopo il weekend. United, trattenerlo sarebbe un sacrilegio

Quando sei la bandiera del tuo club, nel caso specifico il Manchester United e hai un contratto in scadenza che non vuoi rinnovare perché ti ritieni pronto per un’altra esperienza, diventa complicato pensare di fare un braccio di ferro per una questione di indennizzo. Sarebbe quasi un sacrilegio. È il caso di Ashley Young che l’Inter aspetta con fiducia, magari dopo il weekend se non ci saranno novità prima. L’unica pista davvero praticabile senza esborso, pur non essendo un mancino purissimo come avrebbe voluto l’Inter. Intanto, il Manchester United ha richiamato Bortwick-Jackson dal prestito con il Tranmere: è un esterno, quindi trattasi di un indizio.

Foto: Twitter Young